Распродажа Oodji на Kasta.ua - скидки до -70% для настоящих ценителей моды

История бренда Oodji началась более 20 лет назад. Тогда молодая команда решила запустить бренд для девушек, которые хотят выглядеть максимально современно и модно. Сегодня бренд - это более 3000 сотрудников и магазины в 13 странах мира. Германия, Англия, Франция, Италия, Испания, а также Соединенные Штаты Америки. Не говоря уже о том, что этот бренд уже много лет пользуется популярностью среди клиентов интернет-магазина Kasta - именно там сегодня действуют скидки от -50 до -70% на одежду Oodji коллекции “весна-лето”!

Все производство бренда в далеком 1998-м базировалось исключительно на локальных фабриках, а саму же торговую марку было решено назвать OGGI, что в переводе с итальянского означает "сегодня". Выбор названия был закономерен, ведь команда пыталась сфокусироваться именно на актуальном дизайне одежды.

Аудитория восприняла бренд на "ура". Продажи начали бешено расти и уже через год было открыто первых 10 магазинов. Начали расти и коллекции, отвечая спросу - количество моделей в них достигла 600 позиций в год. И это было только начало - уже в 2002 году работало 150 магазинов, а процесс производства перенесли в Китай - стильной и качественной одежды приходилось шить все больше и больше, чтобы полки в магазинах не оставались пустыми после визитов модниц.

Еще за три года бренд вышел на международный уровень. В 2005-м была открыта дизайн-студия в столице мировой моды - Париже. Команда стала интернациональной и над созданием коллекций начали работать и французские дизайнеры.

Количество магазинов продолжало увеличиваться, продажи расти. А в 2011 название бренда изменилась на созвучное - Oodji. Именно под таким брендом началось полноценное покорение европейского рынка - открылись первые торговые точки в Чехии и Польше. Плюс параллельно была запущена мужская линия одежды и аксессуаров. Oodji уверенно выходит на новый уровень своего развития.

Стильная одежда, ежемесячное обновление коллекций, актуальный трендовый дизайн, качественные ткани и демократичные цены - все это позволило Oodji завоевать сердца миллионов поклонников по всей планете. Особенно после того, как торговая марка стала доступна на торговой площадке Amazon.

Но Амазон Амазон, а уже сегодня на сайте маркетплейса Kasta доступно более 5400 товаров бренда - одежда, аксессуары, нижнее белье и домашняя одежда, обувь и сумки. А на коллекции “весна-лето” еще и скидки до -70%.

Напомним, что получить заказ клиенты интернет-магазина традиционно могут в кратчайшие сроки - уже через 1-2 дня приобретенный товар доставляется в одно из 104 отделений KastaPost по всей стране, или же к дверям вашего дома.

А для участников программы Kasta Black традиционно действуют особые условия - бесплатная доставка в отделение KastaPost или курьером сразу к вам домой. Доставка же к ближайшему пункту Новой Почты будет стоить всего 25 гривен. Ну и для всех клиентов Kasta возможен бесплатный возврат товара после его получения. При этом, оформляя возврат в KastaPost, вы получаете потраченные средства на банковскую карту всего за 4 минуты.

Так что не надо медлить, скорее открывайте страницу Oodji на https://kasta.ua и выбирайте товары себе по вкусу. Ведь на улице уже полным ходом весна и без обновок ну просто никак!