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​Нардеп Барна порвал рубашку члену команды Зеленского в студии Zik

Юраш-младший обвинил Порошенко в событиях под Иловайском.

Депутат Верховной Рады Олег Барна порвал рубашку члену команды Владимира Зеленского Святославу Юрашу.

Это произошло после прямого эфира на телеканале Zik.

По словам Юраша, который является сыном сотрудника Министерства культуры Андрея Юраша, после записи программы "Игра с огнем" он общался с ведущей Татьяной Даниленко, в которую вмешался Барна.

"Принялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Иловайск. С взаимными криками разошлись. Спасибо полиции", - написал он в фейсбуке.

Юраш-младший считает, что Порошенко виновен в событиях под Иловайском. "Выбор между подкреплением в Иловайск и парадом. Он выбрал парад. Произошел котел и тысяча лучших была потеряна. Этот выбор и многочисленные другие мы не простим «главнокомандующему»", - добавил он.

Напомним, что Барна - один из самых известных драчунов в Верховной Раде наряду с Владимиром Парасюком. 6 декабря 2018 года он устроил первую студийную драку в эфире парламентского телеканала "Рады" за 20 лет его существования.

Но больше всего он известен по инциденту в декабре 2015 года, когда во время отчета правительства в Верховной Раде Барна с букетом цветов вынес премьера Арсения Яценюка с трибуны.

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