Прокуратура просит для адвоката Андрея Доманского залог в 500 тыс. гривен

О содержании под стражей речь не идет.

Генеральная прокуратура просит суд избрать для адвоката Андрея Доманского, подозреваемого в незаконной приватизации здания в центре Киева, меру пресечения в виде залога 500 тыс. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам Сарган, об аресте как мере пресечения не идет речь. Ходатайство о залоге суд рассмотрит во вторник.

Ранее ГПУ сообщила Доманскому о подозрении в незаконной приватизации здания в центре Киева. По данным следствия, адвокат совершил незаконную приватизацию собственности территориальной общины Киева на территории государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" по ул. Петра Сагайдачного в Киеве в пользу оффшорной компании и в дальнейшем совершил ее легализацию путем продажи.