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ГПУ сообщила адвокату Вышинского Доманскому о подозрении в незаконной приватизации здания в центре Киева

ГПУ сообщила адвокату Вышинского Доманскому о подозрении в незаконной приватизации здания в центре Киева
Фото: Укринформ

Генеральная прокуратура сообщила адвокату директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому о подозрении в незаконной приватизации здания в центре Киева.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

По результатам предварительного расследования полиция сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Полиция сообщает, что адвокат Совета адвокатов Киевской области совершил незаконную приватизацию собственности территориальной общины Киева на территории государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" по ул. Петра Сагайдачного в Киеве в пользу оффшорной компании и в дальнейшем совершил ее легализацию путем продажи.

Кроме того, 2 апреля правоохранители сообщили о подозрении руководителю предприятия, причастного к незаконной схеме. Также на причастность к данному преступлению проверяются должностные лица Фонда государственного имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили с госизмене, в призывах к нарушению суверенитета страны и территориальной целостности.

Вышинского арестовали без права внесения залога, ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным. По результатам предварительного расследования прокуратура АР Крым направила обвинительный акт в отношении Вышинского в Подольский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

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