Обвинительный акт по делу Вышинского направлен в Подольский райсуд Киева

Сегодня суд в Херсоне рассмотрит апелляцию на продление ареста.

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Соответствующее сообщение прокуратура обнародовала сегодня на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня, 6.03.2019 года, прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении руководителя "РИА Новости Украина" для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Накануне адвокат Андрей Доманский сообщил, что прокурор отдела прокуратуры АР Крым вручил его подзащитному обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования.

Сегодня днем в Херсонском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на продление Вышинскому срока содержания под стражей. Если мера пресечения изменена не будет, Вышинского этапируют в Киев для участия в судебном заседании 20 марта 2019 года в Верховном суде, которое начнется в 10.00.

Напомним, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Ему предъявили подозрение в государственной измене. 16 мая Вышинского привезли в Херсон.