Подготовительное заседание по делу Савченко-Рубана назначено на 13 марта

Надежда Савченко и Виктор Рубан на заседании суда в Чернигове

Соломенский районный суд Киева 13 марта проведет подготовительное заседание по делу депутата Верховной Рады Надежды Савченко и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме. Об этом на своей написал адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке.

В судейскую коллегию вошли судьи Сергей Агафонов, Ада Педенко и Елена Курова. Начало заседания - в 14:00

Напомним, в феврале Верховный Суд передал дело Савченко и Рубана для рассмотрения в Соломенский районный суд Киева. Изначально дело распределили для рассмотрения в Славянске, затем перевели в Черниговскую область.

14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым. Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.