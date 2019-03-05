​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
ГлавнаяПолитика

Подготовительное заседание по делу Савченко-Рубана назначено на 13 марта

Дело рассмотрит Соломенский районный суд Киева.

Подготовительное заседание по делу Савченко-Рубана назначено на 13 марта
Надежда Савченко и Виктор Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Віра Курико

Соломенский районный суд Киева 13 марта проведет подготовительное заседание по делу депутата Верховной Рады Надежды Савченко  и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме. Об этом на своей написал адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке.

В судейскую коллегию вошли судьи Сергей Агафонов, Ада Педенко и Елена Курова. Начало заседания - в 14:00

Напомним, в феврале Верховный Суд передал дело Савченко и Рубана для рассмотрения в Соломенский районный суд Киева. Изначально дело распределили для рассмотрения в Славянске, затем перевели в Черниговскую область.

14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым. Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также