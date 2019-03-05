​ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию мэра Львова, лидера партии "Объединение "Самопомощь" Андрея Садового кандидатом в Президенты на выборы 31 марта.
Решение было принято на заседании ЦИКа во вторник на основании заявления Садового об отказе от баллотирования.
Имя Садового не будет включено в избирательный бюллетень, но залог в 2,5 млн гривен ему не вернут. Деньги пойдут в государственный бюджет.
После отмены регистрации Садового осталось 43 кандидата в президенты.
Напомним, что мэр Львова отказался от баллотирования в пользу лидера партии "Гражданская позиция", бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.