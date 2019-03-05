Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
ГлавнаяПолитика

​ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты

Залог в 2,5 млн гривен мэру Львова не вернут.

​ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты
Фото: Маркіян Лисейко

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию мэра Львова, лидера партии "Объединение "Самопомощь" Андрея Садового кандидатом в Президенты на выборы 31 марта.

Решение было принято на заседании ЦИКа во вторник на основании заявления Садового об отказе от баллотирования.

Имя Садового не будет включено в избирательный бюллетень, но залог в 2,5 млн гривен ему не вернут. Деньги пойдут в государственный бюджет.

После отмены регистрации Садового осталось 43 кандидата в президенты.

Напомним, что мэр Львова отказался от баллотирования в пользу лидера партии "Гражданская позиция", бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также