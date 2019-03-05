​ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты

Залог в 2,5 млн гривен мэру Львова не вернут.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию мэра Львова, лидера партии "Объединение "Самопомощь" Андрея Садового кандидатом в Президенты на выборы 31 марта.

Решение было принято на заседании ЦИКа во вторник на основании заявления Садового об отказе от баллотирования.

Имя Садового не будет включено в избирательный бюллетень, но залог в 2,5 млн гривен ему не вернут. Деньги пойдут в государственный бюджет.

После отмены регистрации Садового осталось 43 кандидата в президенты.

Напомним, что мэр Львова отказался от баллотирования в пользу лидера партии "Гражданская позиция", бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.