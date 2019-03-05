Рост тарифов незаконен, - Власенко

Экономически обоснованной ценой за газ является 3,55 грн за 1 кубометр газа, а не 8,55 грн, считают в команде Тимошенко.

Решение суда по делу о цене на газ фиксирует, что базовый принцип установления цены на газ, которым пользуется правительство, является незаконным и необоснованным. Поэтому то, что обжалованное постановление утратило силу, не имеет значения. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве народный депутат «Батькивщины», юрист Сергей Власенко.

«Если первичные тарифы не имели экономического основания, то очевидно, что и дальнейший рост было необоснованным и незаконным», - подчеркнул парламентарий.

Как известно, Окружной административный суд. Киева 4 марта удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.

Представитель Юлии Тимошенко в суде Алексей Кучеренко перечислил 3 основных последствия, которые имеет это решение суда.

Первое следствие: Юлия Тимошенко доказала, что умеет отстаивать интересы людей.

«Мы говорили 3 года, что эта цена необоснованна, и мы доказали в суде, что она незаконна. Команда Тимошенко просчитала, что экономически обоснованной ценой за газ является 3,55 грн за 1 кубометр газа, а не 8,55 грн, как установлено сегодня», - отметил Кучеренко.

Второе следствие: по подсчетам Алексея Кучеренко, за время, действовала обжаловано постановление (2,5 года), потребители переплатили за газ лишних 40-50 млрд грн. Теперь у потребителей возникают юридические основания требовать перерасчета за переплаченное.

Третье следствие: Победа команды Юлии Тимошенко в суде доказала, что власть приняла непрофессиональное решение, которое привело к убыткам населения: «Члены правительства, которые голосовали за это решение, должны отвечать и перед украинцами, и перед правоохранительными органами за принятие таких непрофессиональных решений».

Алексей Кучеренко также напомнил, в суде ожидает решения второй «тарифный» иск Юлии Тимошенко об отмене незаконных тарифов на тепло.

По мнению Сергея Власенко, в любой европейской стране правительство после подобного решения суда немедленно перечислил бы тарифы, которые были признаны экономически необоснованными. Однако власти уже заявили, что будут подавать апелляцию.

«Сегодня каждый украинец мысленно обращается к власти во главе с президентом Порошенко и просит его не обжаловать это решение, а выполнить его по существу и признать, что тарифы не обоснованы и снизить их», - отметил юрист.

«Почему-то мне кажется, что действующий президент и правительство этого не сделает. И это должны будем сделать мы с вами, граждане Украины, через три недели. Определившись голосованием, хотим ли мы продолжение роста тарифов, как запланировал Порошенко. Или все же мы дадим возможность новой власти во главе с Юлией Тимошенко снизить эти тарифы и привести их к экономически обоснованному размера», - подытожил Сергей Власенко.