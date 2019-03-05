Гройсман: в Украине 7 тыс. км теплосетей - в аварийном состоянии

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что 7 тыс. км сетей теплоснабжения находится в аварийном состоянии.

Об этом он сообщил на селекторном совещании.

"У нас сегодня в стране 20 тыс. км сетей. Вы знаете, сколько отремонтировали в прошлом году? 240 км сетей... Аварийных сетей в стране 7 тыс. км", - сказал Гройсман.

Он добавил, что из 12,5 млрд гривен, выделенных на подготовку к отопительному сезону 2018/2019 годов, только 3 млрд гривен было инвестировано в модернизацию сетей тепло- и водоснабжения и котельных.

Отметим, что, по данным Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, 34,9% водопроводных сетей находятся в аварийном состоянии.

Напомним, в Киеве во время запуска горячего водоснабжения в октябре прошлого года было обнаружено более 120 повреждений теплосетей.