Коломойский: Украина нуждается в миллионах Зеленских

"Для меня Зеленский - это не персоналия, это некий символ смены поколений".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью BBC назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского символом смены поколений.

"Для меня Зеленский - это не персоналия, это некий символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - сказал Коломойский британскому журналисту, который встретился с ним в Израиле, где сейчас проживает олигарх.

Он также сказал, что выдвижение Зеленского, который может сместить Петра Порошенко на главном посту в Украине, не является местью за национализацию Приватбанка.

Сам Зеленский сказал BBC, что он "никакая не игрушка в руках Коломойского" и пообещал не препятствовать расследованию махинаций прежних владельцев и руководителей Приватбанка.

"Все мы перед законом равны, будь то человек, будь то олигарх, будь то крупнейший бизнесмен. Если кто-то что-то украл и это доказано правоохранительным органами, то этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет", - сказал кандидат в президенты.

Напомним, что согласно данным соцопросов Зеленский - лидер президентской гонки в Украине.

Приватбанк был национализирован в конце 2016 года. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что банк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

Внутри Приватбанка существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами.