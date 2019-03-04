Москалькова намерена посетить суд по Вышинскому в Киеве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что хочет приехать в Киев на заседание суда по продлению срока ареста журналисту "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Об этом она сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщает пресс-служба Москальковой.

"4 марта в Женеве Татьяна Москалькова приняла участие в собрании членов Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека. В кулуарах она переговорила с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Денисова сообщила о переводе Вышинского в Киевское СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей.

"Она назвала примерную дату рассмотрения этого дела, - 20 марта - и я сообщила, что хотела бы присутствовать на суде. В любом случае это очень важная информация, ведь Вышинского в течение долгого времени удерживают под стражей просто за выполнение профессиональной деятельности", - сказала Москалькова.

Кроме того, российский омбудсмен поинтересовалась судьбой российских военнослужащих, арестованных в Украине - Александра Баранова и Максима Одинцова.

Денисова также сообщила российской коллеге, что россиянина Максима Одинцова в Киевском СИЗО может посетить мать.

"По моей просьбе сотрудники украинского омбудсмена посетили Александра Баранова и сообщили, что жалоб нет, но здесь наша информация расходится - условия содержания в колонии сложные, была просьба перевести его в другую колонию", - добавила Москалькова.

Напомним, 15 мая 2018 года сотрудники СБУ задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с сотрудниками прокуратуры они провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытому по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 6 июля Вышинскому сообщили о еще одном подозрении - в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

На суде Вышинский отказался от украинского гражданства.