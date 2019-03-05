Фигурант коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Игорь Гладковский считает, что к расследованию Bihus.info может быть причастен Игорь Коломойский.

Об этом он сказал в интервью "Прямому".

"Не было никакого расследования. То, что утверждают журналисты по поводу трех лет расследований, наблюдений, - это все ложь. Эта информация полностью скомпилирована, продана и заказана определенным олигархом для того, чтобы строить основную риторику в политической кампании определенных кандидатов... Господин Коломойский, все это знают, серьезный спонсор и Зеленского, и Тимошенко, которые абсолютно заинтересованы в этом и которые являются создателями данной истории", - заявил Гладковский-младший.

Гладковский рассказал, что намерен расставить все точки над "і" в новых видеоблогах, которые выйдут в ближайшее время.

В беседе с журналисткой "Прямого" Гладковский сказал, что не связан с Виталием Жуковым, который упоминается в расследовании, и не имеет с ним бизнес-отношений. "Виталика Жукова я действительно знаю, но я с ним не дружу, у меня нет с ним никаких бизнес-отношений", - сказал Гладковский-младший.

Он пожаловался, что после выхода расследования чувствует себя ужасно, потому что "люди в лифте узнают и смотрят на тебя как на не очень хорошего человека".

Гладковский утверждает, что "никогда в своей жизни не воровал, не ворую и не буду воровать".

Напомним, 25 февраля 2019 года вышло расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

4 марта вышла еще одна часть расследования, где утверждается, что в 2017 году эти же люди поставили "Укрспецэкспорту" российские высотомеры по завышенной в семь раз цене. Чистая прибыль схемщиков только на одной этой сделке могла составить около 300 тысяч долларов.