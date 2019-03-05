Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
ГлавнаяПолитика

ПЦУ призвала оценивать кандидатов в президенты "не по обещаниям, а делам"

Православная церковь попросила не продавать свой голос.

ПЦУ призвала оценивать кандидатов в президенты "не по обещаниям, а делам"
Заседание Синода ПЦУ
Фото: pomisna.info

Священный синод Православной церкви Украины обратился к верующим в связи с предстоящими выборами президента Украины. В нем содержится призыв оценивать кандидатов "не по обещаниям, а по плодам их дел".

Эта формулировка очень похожа на предвыборный лозунг Петра Порошенко "Реальные дела, а не лживые обещания".

Православная церковь призвала украинцев не продавать свой голос ни за деньги, ни за обещания.

"Мы призываем использовать время, оставшееся до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор", - говорится в обращении Синода ПЦУ.

Архиереи ПЦУ напомнили о том, что президент по закону является верховным главнокомандующим и от будущего выбора зависит "приближение победы над агрессором" и "достижение не капитуляции, а настоящего мира".

"Наша общая задача - сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед главой государства задачами", - говорится в обращении.

Напомним, что УГКЦ тоже призвала верующих прийти на выборы и честно отдать свой голос.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также