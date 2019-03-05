ПЦУ призвала оценивать кандидатов в президенты "не по обещаниям, а делам"

Священный синод Православной церкви Украины обратился к верующим в связи с предстоящими выборами президента Украины. В нем содержится призыв оценивать кандидатов "не по обещаниям, а по плодам их дел".

Эта формулировка очень похожа на предвыборный лозунг Петра Порошенко "Реальные дела, а не лживые обещания".

Православная церковь призвала украинцев не продавать свой голос ни за деньги, ни за обещания.

"Мы призываем использовать время, оставшееся до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор", - говорится в обращении Синода ПЦУ.

Архиереи ПЦУ напомнили о том, что президент по закону является верховным главнокомандующим и от будущего выбора зависит "приближение победы над агрессором" и "достижение не капитуляции, а настоящего мира".

"Наша общая задача - сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед главой государства задачами", - говорится в обращении.

Напомним, что УГКЦ тоже призвала верующих прийти на выборы и честно отдать свой голос.