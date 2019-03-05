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Суд назначил первое заседание по ДТП, в котором погибла актриса Поплавская

Судебное заседание состоится 21 марта - через пять месяцев после аварии.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области назначил первое судебное заседание по делу о ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская. Заседание состоится 21 марта, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская-Ковбасюк, пишет УНН.

"Судебное заседание будет 21 апреля в Киево-Святошинском районном суде в 9:00", - отметила Гайовская.

По версии следствия, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Водитель автобуса находится под домашним арестом. После аварии он рассказал, что в момент аварии отвлекся на Поплавскую, которая сидела рядом, и не успел отреагировать на грузовик.

Напомним, авария произошла рано утром 20 октября на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила. При аварии погибла актриса Марина Поплавская, еще два человека из шоу получили ранения.

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