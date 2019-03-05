СБУ задержала чиновника БТИ в Николаевской области на взятке в 100 тыс. грн

Директор бюро действовал в сговоре с горсоветом.

Фото: ssu.gov.ua

В Николаевской области чиновник Бюро технической инвентаризации попался на взятке в 100 тыс. гривен. Сотрудники СБУ задержали мужчину в его рабочем кабинете во время получения денег, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, по предварительному сговору с другими чиновниками горсовета, требовал у местного предпринимателя более 100 тысяч гривен за "несоздание искусственных препятствий" для установления в районном центре рекламных конструкций.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали директора межгородского БТИ в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех чиновников, причастных к противоправной деятельности".