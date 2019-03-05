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Минобразования подписало меморандум на 1,2 млн евро от Чехии

Деньги поступят равными частями в течение трех лет.

Минобразования подписало меморандум на 1,2 млн евро от Чехии
Фото: Владислав Мусиенко

Украина получит 1,2 млн евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы. Соответствующий Меморандум между сегодня подписали министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Средства будут предоставляться равными частями - по 400 тыс евро - в течение 3 лет (2019-2021) и распределяться по трем основным направлениям:

  • Техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы
  • Межуниверситетское сотрудничество
  • Помощь учебным заведениям, где есть внутренне перемещенные студенты и преподаватели

В частности, помощь предусматривает межуниверситетское сотрудничество между чешскими и украинскими вузами, в первую очередь те, которые непосредственно пострадали от конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма.

"Мы очень благодарны нашим чешским партнерам за ту поддержку, которую они оказывают Украине. Все эти направления - внутренние системы обеспечения качества высшего образования, помощь перемещенным заведениям, их преподавателям и студентам - сегодня очень важны. Надеемся, что новый этап будет таким же плодотворным и эффективным, как и предыдущий", - сказала министр образования.

В рамках предыдущего проекта с Чехией Минобразования сообщило о реализации 8 проектов, в ходе которых перемещенные вузы получили новую технику и отремонинтировали помещения.

Минобразования напомнило, что на этой неделе завершается прием заявок от вузов на получение гранта посольства США в размере 24 тыс. долларов.

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