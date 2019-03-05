Фото: diicot.ro

Румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина.

Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма.

Фото: pershij.com.ua

Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком.

Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд.

Фото: diicot.ro

Фото: diicot.ro