Погибший под поездом во Львове киевлянин оказался нацгвардейцем

2 марта он находился в увольнении.

Киевлянин, который погиб под поездом во Львове, оказался бойцом Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

На перегонном пути Львов - Скнилов машинист локомотива заметил тело мужчины. Им оказался парень 1998 года рождения. Впоследствии удалось установить, что погибший пошел на срочную службу в Нацгвардию с октября 2018 года. Он служил в военной части № 3002.

2 марта мужчина находился в увольнении с 8:00 до 18:00, но в указанное время не появился в воинской части.

Как сообщалось, 21-летний мужчина скончался от травм в результате наезда поезда.