С начала суток боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с применением танков, артиллерийских систем и минометов. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что вооружение танков боевики применили впервые с начала года.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили пять обстрелов позиций наших войск: из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов 120-го калибра - вблизи села Водяное; из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у поселка Пески. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120 мм наших защитников в районе поселка городского типа Зайцево", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что ситуация находится под контролем военных.

Напомним, в воскресенье, 3 марта, боевики 10 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, израсходовав 100 мин различных калибров.