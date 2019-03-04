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Минувшая зима оказалась на 2ºС теплее климатической нормы

Температура в Киеве ни разу за зиму не опускалась ниже -15 градусов.

Минувшая зима оказалась на 2ºС теплее климатической нормы
Фото: EPA/UPG

Средняя температура минувшей зимой составила -2,0 градуса. Это на два градуса больше климатической нормы, говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

Все зимние месяцы в Киеве были теплее нормы, а февраль - сразу на 4,8 градуса.

Самым холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до -14,4 градуса, а самым теплым - 28 февраля, когда температура поднялась до 11,2 градуса.

Количество осадков зимой составило 154 мм, что составило 105% климатической нормы. Максимальная высота снегового покрова в районе ЦГО на проспекте Науки, 37 достигла 39 сантиметров 26-27 января.

Напомним, что 2018 год вошел в десятку самых жарких за историю наблюдений в Киеве. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превысило климатическую норму.

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