ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
​В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
​В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
В правила футбола внесли изменения
В правила футбола внесли изменения
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Столичная полиция "накрыла" встречу криминальных авторитетов

Лидеры криминального мира планировали перераспределить сферы влияния.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция сорвала сходку, организованную уроженцем Грузии, криминальным авторитетом Джачвлиани Лашей в одном из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Лаша по прозвищу "Сфан", организовал встречу с другими представителями преступных организаций в Киеве, пытаясь наладить связи с ними и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

Установлено, что до 2017 года "Сфан" находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии, также его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Фото: npu.gov.ua/

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Напомним, в августе прошлого года правоохранители задержали более 30 человек во время "сходки" криминальных авторитетов в Кировоградской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также