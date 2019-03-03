Пожар на рынке в Кривом Роге

В Кривом Роге загорелся Центрально-Городской рынок. Об этом сообщили в ГосЧС Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям сегодня в 14:24.

"Согласно сообщению горел мусор. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны", - говорится в сообщении.

В связи с распространением огня к тушению пожара привлекли дополнительные силы.

По информации местного издания "Первый криворожский", возгорание случилось на территории одного из складов супермаркета. Движение на близлежащих улицах перекрыли.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Обновление. На то, чтобы потушить пожар, 25 спасателями потребовалось более трех часов. Окончательно огонь ликвидировали только в 18:00.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, сегодня из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО.