В Кривом Роге загорелся Центрально-Городской рынок. Об этом сообщили в ГосЧС Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям сегодня в 14:24.
"Согласно сообщению горел мусор. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны", - говорится в сообщении.
В связи с распространением огня к тушению пожара привлекли дополнительные силы.
По информации местного издания "Первый криворожский", возгорание случилось на территории одного из складов супермаркета. Движение на близлежащих улицах перекрыли.
Обновление. На то, чтобы потушить пожар, 25 спасателями потребовалось более трех часов. Окончательно огонь ликвидировали только в 18:00.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, сегодня из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО.