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В понедельник в Киеве дождь, до +9 градусов

Ттемпература ночью до -1 градуса.

В понедельник в Киеве дождь, до +9 градусов
Фото: Кузьма Джунь

4 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью -1 ...+1 градус, днем +7...+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -1 ...+5 градусов, днем +8...+15 градусов.

В Карпатах ночью дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -2 ...+3 градуса, днем +7...+12 градусов, в Черниговской и Сумской областях ночью -5...+1 градус, днем +2...+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +3...-4 градуса, днем +5...+12 градусов, в Полтавской и Днепропетровской области +3... +9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег, ночью местами, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0...- 6 градусов, днем +2...+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +2...-5 градусов, днем +5...+12 градусов, в Запорожской области +4...+9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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