На Донбассе ранен украинский военный

В результате боевых действий на Донбассе в воскресенье получил ранение один украинский военный, говорится в сводке штаба ООС.

Всего с начала дня произошло восемь обстрелов, и в каждом случае боевики применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями, такое как минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Стрельба велась возле населенных пунктов Водяное, Гнутово, Новозвановка, Новоалександровка, Золотое-4, Новолуганское, Попасная, Крымское.

Военные утверждают, что ситуация в районе боевых действий остается под их контролем.

Напомним, 2 марта 2019 года на Донбассе российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Один украинский военный получил ранения.