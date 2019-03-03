В Подольском районе Киева произошел пожар на станции технического обслуживания из-за воспламенения автомобиля Toyota во время ремонта. Об этом сообщает Информатор.
"Во время ремонта в машине протек газ. От небольшой искры Toyota вспыхнула и сгорела полностью. Пламя также повредило два верхних этажа с внешней стороны здания", - говорится в сообщении.
Механики вовремя покинули помещение и никто не пострадал. На СТО отказались комментировать инцидент.
На месте происшествия работали два наряда полиции, две единицы пожарной техники и карета скорой помощи.
Напомним, в октябре пожар на СТО в Киеве повредил семь автомобилей.