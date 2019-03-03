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Из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО

Других автомобилей в это время на станции не было.

Из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО
Из-за воспламенения машины во время ремонта в Киеве сгорела СТО
Фото: kiev.informator.ua

В Подольском районе Киева произошел пожар на станции технического обслуживания из-за воспламенения автомобиля Toyota во время ремонта. Об этом  сообщает Информатор.

"Во время ремонта в машине протек газ. От небольшой искры Toyota вспыхнула и сгорела полностью. Пламя также повредило два верхних этажа с внешней стороны здания", - говорится в сообщении.

Механики вовремя покинули помещение и никто не пострадал. На СТО отказались комментировать инцидент.

На месте происшествия работали два наряда полиции, две единицы пожарной техники и карета скорой помощи.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в октябре пожар на СТО в Киеве повредил семь автомобилей.

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