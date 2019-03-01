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Пожарные за сутки погасили около 50 возгораний сухой травы в трех областях Украины

В Черновицкой области пожарами сухостоя повреждены два жилых дома.

Фото: dsns.gov.ua

За прошедшие сутки пожарные в Украине ликвидировали более 100 пожаров, в том числе 44 возгорания сухой травы в Черновицкой, Волынской и Житомирской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Черновицкой области пожар сухостоя повредил две заброшенные постройки. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного ображения с огнем неустановленного лица. Сначала загорелась сухая трава во дворе, затем огонь перебросился на дом. К моменту приезда пожарных огонь охватил уже 1,5 га.

Другой масштабный пожар возник в Черновцах на ул. Воробкевича. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил площадь около 3 га и приблизился к жилым девятиэтажным домам.

Фото: dsns.gov.ua

Пожары на открытых территориях возникли и в других регионах: семь пожаров ликвидровано в Волынской области, в Житомирской области за прошедшие сутки выгорело 49 га сухой травы/

Фото: dsns.gov.ua

Погибших и пострадавших в результате пожаров нет, однако спасатели напоминают о правилах обращения с огнем. В безветреную погоду огонь может распространяться со скоростью до 4 км/час, а с помощью ветра - до 30 км/ч. Для возникновения пожаров достаточно окурка или искры. Кроме того, за сжигание сухой травы предусмотрена административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.

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