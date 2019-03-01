Суд назначил портретную экспертизу и экспертизу видео по делу о драке у Подольского отделения полиции

Печерский районный суд Киева поручил СБУ провести судебно-портретную экспертизу и экспертизу видеозаписей избиения полицейскими членов С14 у Подольского отделения полиции 9 февраля. Об этом говорится в материалах суда.

22 февраля суд поручил экспертизу Украинскому научно-исследовательскому института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

Суд предупредил экспертов об уголовной ответственности по ст.ст.384 и 385 УК Украины, за отказ от дачи заключения и за дачу заведомо ложного заключения.

Также суд назначил судмедэкспертизу телесных повреждений потерпевшего от действий полицейских члена С14.

Напомним, четыре участника столкновения с полицией возле Подольского райотдела в Киеве получили подозрение по ч.2 ст.342 Уголовного кодекса - сопротивление представителю власти. Сотрудник полиции Василий Мельников был взят под стражу и освобожден под залог.