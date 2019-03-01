Венгерские таможенники поймали пешехода, который прошел контрольно-пропускной пункт "Вилок" с килограммом марихуаны.

Об этом сообщает "Мукачево.net".

Во время таможенного контроля уже на стороне Венгрии сотрудники NAV обратили внимание на пешехода, который заметно нервничал. Правоохранители решили провести более подробный осмотр, в ходе которого мужчина добровольно передал таможенникам пакеты, спрятанные у него под одеждой и в карманах.

Пять упаковок общим весом 1250 грамм оказались производными каннабиса.

"Задержанный утверждает, что действовал по поручению третьего лица - наркотическое вещество он должен был перевезти из Украины в Венгрию и положить возле дерева недалеко от границы", - говорится в сообщении.

Фото: mukachevo.net

Об инциденте сообщили в полицию.

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