В центре Харькова упавшая с крыши ледяная глыба травмировала двух прохожих

52-летняя женщина и 34-летний мужчина попали в больницу.

В центре Харькова двое прохожих получили травмы из-за упавшей с крыши ледяной глыбы.

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

Отмечается, что 34-летний мужчина и 52-летняя женщина были госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"В результате обрушения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - сообщили в полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Напомним, в Полтаве упавшая с крыши сосулька убила пожилого мужчину.