Двох киян госпіталізували через падіння бурульок 14 лютого

У неділю, 14 лютого, у Києві двоє людей отримали травми в результаті падіння бурульок і звернулися за екстреною медичною допомогою.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста.

У Шевченківському районі 48-річна жінка отримала розсічення голови та кровотечу. Госпіталізована з забійною раною тім’яної ділянки голови і закритою черепно-мозковою травмою.

В Оболонському районі 46-річний чоловік отримав забійну рану лобної ділянки голови також через падіння бурульки. З закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, вивихом правого плеча, він бувгоспіталізований.

В Центрі закликали бути уважними, проходячи під дахами будинків.

Нагадаємо, у 2019 році в Києві крижана брила проломила дах автомобіля.