Окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Протягом неділі, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ бойовиків.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника українські воїни давали адекватну відповідь.

У штабі повідомляють, що біля Новолуганського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби, 15 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора загинули військовослужбовці 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військових.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель трьох військовослужбовців на Донбасі.