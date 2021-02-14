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З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози

Завтра в Україні подекуди сніжитиме, температура протягом доби від 0° до -10°, на дорогах ожеледиця.

З вівторка в Україні очікуються двадцятиградусні морози
Фото: slovoidilo.ua

В Україні понеділок, 15 лютого, буде хмарним, подекуди сніжитиме, температура протягом доби від 0° до -10°, на дорогах ожеледиця.

Про пише Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях невеликий сніг; температура протягом доби 4-9° морозу. На решті території без істотних опадів; температура вночі 9-14° (на північному сході 15-20°), вдень 5-10° морозу; у південних областях вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу", – йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що на дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Прикарпатті, вдень у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі становитиме 10-12°, вдень 6-8° морозу, по області вночі буде 9-14°, вдень 5-10° нижче нуля.

На 16 лютого синоптики прогнозують холодну погоду з тепературою вночі до 16-21° морозу, на північному сході до -26°, вдень буде 8-13° нижче нуля.

У південній частині на Закарпатті вночі температура становитиме 9-14°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті близько 0°).

17 лютого вночі буде 14-19° морозу, на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -22°, вдень буде 4-9° морозу; у західних областях вночі 6-12° нижче нуля, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У ці дні істотних опадів не передбачається, лише 17 лютого в західній частині йтиме помірний, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

У столиці та Київській області 16 лютого вночі очікується температура 16-21°, вдень 8-13° морозу, 17 лютого вночі буде 14-19°, вдень 4-9° нижче нуля. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

За прогнозом синоптиків, 18 лютого в Україні, вночі 19 лютого у східних та південно-східних областях невеликий сніг. Температура 18 лютого вночі 7-13°, на північному сході до -16°, на Прикарпатті й Закарпатті 0-6° морозу, вдень 4-10° нижче нуля, у південній частині, на Прикарпатті й Закарпатті близько 0°. Водночас 19 лютого в Україні очікується зниження температури на 4-10°.

У Києві та області 18 лютого вночі випаде невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі становитиме 8-13°, вдень 4-9° морозу. 19 лютого опадів не очікується; температура знизиться вночі до 18-23° морозу, вдень буде до 8-13° нижче нуля.

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