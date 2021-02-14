За фактом смерті чоловіка через обвал будівлі у Львові відкрито кримінальне провадження

Провадження відкрито за ч.2 ст. 275 ККУ – порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило смерть людей

У Львові поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу недобудованої будівлі, внаслідок чого загинув 58-річний охоронець.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, 13 лютого, близько 10:30 до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про обвал приміщення по вулиці Садовій у Львові.

Обвал стався у недобудованій бетонній будівлі, що належить одній з будівельних компаній. Також було встановлено, що внаслідок обвалу тілесні ушкодження отримав співробітник охоронного агентства.

Від отриманих травм він загинув під уламками та був виявлений без ознак життя іншим охоронцем, який зранку прийшов на зміну.

Поліцейські встановили особу загиблого, 58-річного мешканця одного з сіл Львівського району, який заступив на свою зміну 12 лютого о 10:00.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило смерть людей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини події.