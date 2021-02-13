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На Вінниччині сталося ДТП за участю службового авто поліції та легковика

У результаті аварії травмувався поліцейський, водій "Део" та двоє його пасажирів.

На Вінниччині сталося ДТП за участю службового авто поліції та легковика
Фото: vn.npu.gov.ua

13 лютого на території Гайсинського району Вінницькій області сталась автопригода за участі автомобіля "Део Ланос" та службового автомобіля місцевої групи реагування поліції, яка їхала на виклик.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

У результаті аварії травмувався поліцейський, водій "Део" та двоє його пасажирів. Їх доставили у лікарню.

"Аварія сталась близько 14:20 неподалік села Гордівка. Попередньо, автомобіль «Део Ланос», яким керував 29-річний місцевий житель на засніженій дорозі занесло на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення зі службовим автомобілем поліції «Рено Логан». У результаті аварії травмувались четверо людей. Наразі їх оглядають лікарі. Водії обох транспортних засобів освідувані. Вони тверезі", - повідомили в поліції.

Фото: vn.npu.gov.ua

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, відділ інспекції по особовому складу управління кадрового забезпечення.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено обмеження волі до трьох років.

Фото: vn.npu.gov.ua

Нагадаємо, 10 лютого на Вінниччині сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, чотирьох вантажівок і двох легковиків.

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