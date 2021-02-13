У смт Козин Обухівського району Київської області сталася пожежа у будинку колишнього народного депутата Ігоря Калетника.

Про це йдеться на Іnstagram-сторінці населеного пункту.

“Пожежа в домі екс-депутата Ігоря Калетника. Без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

У ГУ ДСНС у Київській області повідомили, що про пожежу на вул. Київській у Козині рятувальники отримали інформацію 11 лютого о 23:35.

Надзвичайники встановили, що відбулось загорання двоповерхового приватного дерев'яного будинку.

Локалізація пожежі відбулась о 02:09 12 лютого, ліквідація о 05:00.

Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку на вул. Академіка Вільямса, 19/14. Постраждало двоє осіб.