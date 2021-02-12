Міносвіти рекомендує школам перейти на "дистанційку"

У зв’язку зі складними погодними умовами та зниженням температури повітря Міністерство освіти і науки рекомендує керівникам навчальних закладів розглянути можливість організації освітнього процесу в дистанційній формі.

Відповідний лист Міністерство направило керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам закладів загальної середньої освіти, інформує пресслужба МОН.

"У зв'язку зі складними погодними умовами та зниженням температури повітря, Міністерство освіти і науки України рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей та належну організацію освітнього процесу", - сказано в повідомленні.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів із використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу щодо запобігання переохолодженню, техніки безпеки тощо", - йдеться у листі.

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