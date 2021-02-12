Під будівлею Окружного адміністративного суду протестували через скасування перейменування низки вулиць, зокрема і Московського проспекту на честь Степана Бандери.

Мітингарі вимагали ліквідувати ОАСК за антиукраїнські рішення, йдеться на торінці ВО "Свобода" в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, учора стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 28 січня 2021 року частково задовольнив адміністративний позов громадської спілки "Громадський контроль і порядок", визнавши протиправним і скасувавши рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві".

Йдеться про зміну назви вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака, вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова, вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка, провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала, проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

У КМДА повідомили, що готують апеляцію на це рішення суду.

Київрада перейменувала Московський проспект у проспект Степана Бандери у 2016 році. Тоді мер Києва Віталій Кличко говорив, що Київрада може переглянути своє рішення, якщо будуть звернення від киян. Мер міг накласти вето на рішення Київради, однак не зробив цього.

У серпні 2016-го Кличко підписав постанову про перейменування і відправив її у друк. Офіційно проспект Бандери з'явився 9 серпня, коли газета Київської міської ради "Хрещатик" опублікувала відповідне рішення.

25 червня 2019-го Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на проспект Шухевича.

1 серпня Український інститут національної пам'яті подав апеляцію на рішення Окружного суду Києва про скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича. Наприкінці грудня суд задовольнив апеляцію.