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Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, загинув військовий з Полтавщини

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, загинув військовий з Полтавщини
Загиблий солдат Олександр Глушко з Полтавщини
Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

Протягом доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве.

В результаті пострілу один військовослужбовець отримав поранення. На жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації.

Як повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, загиблий - солдат Олександр Глушко з Полтавщини. Зі слів голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова,  Глушко служив у інженерно-саперному взводі.

В районі відповідальності  угруповання "Схід" поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні під час робочої поїздки у Донецьку область президент Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Повідомлялося, що він поспілкувався з військовослужбовцями та ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення.

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