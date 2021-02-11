Окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, загинув військовий з Полтавщини

Протягом доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік населеного пункту Зайцеве.

В результаті пострілу один військовослужбовець отримав поранення. На жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації.

Як повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, загиблий - солдат Олександр Глушко з Полтавщини. Зі слів голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, Глушко служив у інженерно-саперному взводі.

В районі відповідальності угруповання "Схід" поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні під час робочої поїздки у Донецьку область президент Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Повідомлялося, що він поспілкувався з військовослужбовцями та ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення.