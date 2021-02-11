На місці події, а також серед речей затриманого, ніяких небезпечних предметів не виявили.

У Вінниці правоохоронці затримали чоловіка який погрожував підірвати вибухівку в приміщенні магазину.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Сьогодні, 11 лютого, близько 11:00 надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їх закладу перебуває підозрілий чоловік з сумкою та має намір підірвати вибухівку. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації «Грім», чоловіка затримали", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поряд із закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.

Фото: vn.npu.gov.ua

Затриманим виявився 31-річним місцевим мешканцем. Його доставили до територіального відділку поліції для з’ясування обставин події. Вибухотехніки оглянули речі затриманого, приміщення магазину та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

Фото: vn.npu.gov.ua

Нагадаємо, у лютому минулого року в Києві затримали чоловіка, який проник у магазин і їв там солодощі. Причину свого вчинку він пояснити не зміг.