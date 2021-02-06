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У Бордо стався вибух, є постраждалі

Пожежники шукають ще двох осіб.

Фото: sudouest.fr

Сьогодні вранці, 6 лютого, пролунав вибух майже у центрі французького міста Бордо.

Про це пише sudouest.fr.

Вибух стався о 8:35 у приватному гаражі на вулиці Борі, у районі Шартрон. Ймовірна причина вибуху – газ.

Фото: Твіттер Nicolas Laplume

У результаті вибуху обвалилася сусідня будівля. "Вибух мене розбудив. Весь мій будинок затремтів, я живу приблизно за 300 метрів", – розповів місцевий мешканець.

Фото: sudouest.fr

Через вибух постраждав 89-річний чоловік, якого у важкому стані госпіталізували до університетської лікарні Бордо.

Також рятувальники виявили п’ятьох легко поранених людей. Ще двох мешканців будинку шукають пожежники.

Зазначимо, ще зберігається ризик обвалу суміжних будівель, тому район оточила поліція.

Нагадаємо, 20 січня у центрі Мадриду стався потужний вибух, який сильно пошкоджено одну з будівель.

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