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Новий уряд Німеччини може визнати будівництво "Північного потоку-2" безмістовним, – Bloomberg

Зараз зупинки трубопроводу вимагає третина лівоцентристських партій країни.

Новий уряд Німеччини може визнати будівництво "Північного потоку-2" безмістовним, – Bloomberg
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает с заявлением об отравлении Навального, Берлин, 2 сентября 2020 г.
Фото: EPA/UPG

Новий консервативний уряд Німеччини може визнати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" безмістовним.

Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що позиція канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка піде у відставку вже в 2021 році, є незмінною.

“Офіційна позиція уряду Меркель не змінилася: “Північний потік-2”, за її словами, є суто комерційним проєктом, в який політики не повинні втручатися. До того ж, дешевий російський газ буде необхідний як тимчасовий захід, поки Німеччина переходить від вугілля і ядерної енергії до відновлювальних джерел”, – йдеться у публікації.

Зараз зупинки трубопроводу вимагає третина лівоцентристських партій Німеччини і низка представників християнських демократів і “вільних демократів”.

“І вона знає, що у певний зручний момент новий консервативно-зелений уряд (Німеччини, – ред.) міг би тоді оголосити очевидне: що цей трубопровід ніколи не повинен був будуватися і ніколи не міститиме нічого, крім повітря”, – зазначило видання.

Автор статті припускає, що вона “тримається” за “Північний потік-2”, щоб “зберегти крихкий мир в її коаліції з соціал-демократами”. “Але вона також знає, що це партнерство триватиме тільки до федеральних виборів у вересні. У цей момент вона вийде на пенсію, і до влади прийде новий уряд”, – зазначили у Bloomberg.

Нагадаємо, Уряд Німеччини розглядає можливість створення механізму припинення роботи газопроводу "Північний потік-2" у разі скорочення транзиту природного газу через Україну.

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