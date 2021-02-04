У США закликали Байдена розширити санкції проти “Північного потоку-2”

Члени Сенату від Республіканської партії Мітт Ромні і Білл Хагерті закликають розширити санкції проти газопроводу "Північний потік-2" через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Так, Мітт Ромні повідомив у Twitter, що цього тижня внесе законопроект про санкції проти "відповідальних" осіб.

“Сильні лідери не повинні ув’язнювати супротивників, щоб зберегти владу. Спочатку Олексія Навального отруїли, а після невдачі режим Путіна засудив його до тюрми після фіктивного судового процесу. Цього тижня ми внесемо законодавство, щоб піддати санкціям винних у цих діях”, - написав Ромні.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021

Зі свого боку Хагерті закликав президента Джо Байдена показати ціну діям Путіна.

"Президент Байден має показати, що дії Путіна будуть мати наслідки, шляхом запровадження обов'язкових двопартійних санкцій проти "Північного потоку-2" згідно з законом про захист європейської енергобезпеки", - написав сенатор у Twitter.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2", але незважаючи на це, в кінці січня 2021 року російський трубовкладальник відновив роботу в водах Данії.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що потенційні втрати України від російського газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть $1,5 млрд на рік.

Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід має бути добудовано.

1 лютого представники німецької опозиції закликали уряд ФРН переглянути позицію щодо подальшого будівництва газопроводу "Північний потік-2".