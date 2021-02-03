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Новим прем'єром Італії може стати колишній керівник ЄЦБ Маріо Драгі

Італійські політики не змогли домовитися про формування уряду.

Новим прем'єром Італії може стати колишній керівник ЄЦБ Маріо Драгі
Марио Драги, глава Европейского Центробанка
Фото: EPA/UPG

Новим прем'єром Італії може стати колишній керівник Європейського центрального банку Маріо Драгі, пише The Local.

Президент Серджо Маттарелла в середу планує зустрітися з Драгі, щоб офіційно надати йому мандат на формування уряду після того, як правлячі партії не змогли домовитися між собою.

Попередній прем'єр Італії Джузеппе Конте подав у відставку на минулому тижні через політичну кризу.

Маттарелла дав коаліційним партіям час до вівторка, 2 лютого, домовитися про формування нового уряду, але переговори зайшли в глухий кут.

Тому президент має тепер дві опції: дочасні вибори, які він не хоче оголошувати через пандемію, та формування позапартійного уряду, який не ототожнюватиме себе з жодною політичною силою.

Маттарелла наголосив на нагальності створення стабільного уряду для реагування на розвиток пандемії, яка вразила Італію першою серед європейських країн і завдала їй величезної шкоди.

Нагадаємо, що Джузеппе Конте очолював італійський уряд з 2018 року.

В середині січня італійська коаліція втратила більшість у Сенаті після виходу з неї партії колишнього прем'єра Маттео Ренці "Італія Віва".

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