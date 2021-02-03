Євросоюз запровадив жорсткіші правила в'їзду до Шенгенської зони

Для так званих необхідних поїздок тепер вимагатимуть свіжий негативний ПЛР-тест.

Євросоюз переглянув обмеження на в'їзд у Шенгенську зону з третіх країн. Критерії для відкриття кордонів стали більш жорсткими.

Нові обмеження ухвалили за письмовою процедурою у вівторок, 2 лютого, передає DW.

Зокрема, рекомендації передбачають нові умови для відкриття кордонів Євросоюзу з третьою країною для будь-яких поїздок, включаючи туристичні.

Для цього країні необхідно відповідати таким критеріям:

число нових випадків зараження не повинно перевищувати 25 на 100 тисяч населення за останні 14 днів,

число нових випадків зараження за останні два тижні має бути зменшене або залишатися стабільним у порівнянні з попереднім 14-денним періодом,

країна повинна проводити більше 300 тестів на 100 тисяч населення протягом семи днів,

число позитивних результатів тесту на коронавірус за останні сім днів не повинно перевищувати 4%.

Крім того, буде братися до уваги і ступінь поширення різних мутацій коронавірусу.

Для так званих необхідних поїздок тепер буде вимагатися негативний результат ПЛР-тесту, проведений не пізніше ніж за 72 годин до в'їзду. Виняток про вимогу тесту зроблено для працівників транспорту.

Крім того, країни можуть вводити додаткові обмеження для прибулих або скорочувати перелік цілей, поїздки за якими дозволені.

Раніше повідомляли, що Євросоюз запровадив темно-червоні зони карантину. Відтепер темно-червоним позначені райони, де вірус циркулює на дуже високому рівні - за 14 діб виявлено 500 або більше випадків ковіду на 100 тис. осіб.