Аеропорт Дубая змінив написання української столиці на Kyiv

Кампанію #CorrectUA розпочали в жовтні 2018 року.

Міжнародний аеропорт "Дубай" офіційно перейшов до використання правильної транслітерації української столиці - Kyiv, замість російської - Kiev.

Про це інформує пресслужба українського МЗС.

“Міжнародний аеропорт "Дубай" офіційно виправив написання нашої столиці і відтепер використовує єдину коректну транслітерацію - Kyiv! Тож сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближче до мети”, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планується звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали в жовтні 2018 року.

Торік у червні Facebook офіційно перейшов з Kiev на Kyiv.

У вересні написання української столиці на Kyiv змінила Вікіпедія.