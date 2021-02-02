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Напис Hollywood в Лос-Анджелесі переробили на Hollyboob

Затримані сказали, що хотіли привернути уваги до раку молочної залози.

 

Напис Hollywood в Лос-Анджелесі переробили на Hollyboob (boob - грудь).

Як повідомляє LA Times, кілька осіб посеред білого дня накинули на літеру W шматок брензенту з написаною на ньому B, а букві D приробили риску так, щоб теж вийшло B.

Начальник місцевої поліції Сті Лурі повідомив, що підозрюваних - пятьох чоловіків та жінку - затримали разом з парковою охороною, коли вони спустилися з пагорба.

Затримані заявили, що акцію провели для підвищення обізнаності про рак молочної залоз.

Оскільки вони не пошкодили знаменитий знак, їх відпустили без звинувачення у вандалізмі - тільки з протоколом про вторгнення на приватну власність. Парк Гріффіт, де встановлено знак, закрито для відвідування, він знаходиться в управлінні неприбуткової організації Hollywood Sign Trust.

Нагадаємо, що напис Hollywood змінюють не вперше, подібний випадок трапився в 2017 році. Тоді Hollywood переробили в Hollyweed (weed - марихуана)

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