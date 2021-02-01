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Радбез ООН проведе екстрене засідання через ситуацію у М’янмі

Засідання буде закритим і відбудеться у форматі відеоконференції.

Радбез ООН проведе екстрене засідання через ситуацію у М’янмі
Фото: prm.ua

Рада безпеки ООН у вівторок збереться на екстрене засідання через військовий переворот у М'янмі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що засідання буде закритим, його проведення заплановане у форматі відеоконференції.

Раніше стурбованість у зв'язку з ситуацією в М'янмі висловив ряд світових лідерів, в тому числі прем'єр Великобританії Борис Джонсон і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Нагадаємо, сьогодні військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вранці 1 лютого затримані глава правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", державна радниця і фактична лідерка країни, лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президент М'янми Він М’їн та інші члени політичного керівництва.

У країні оголошено надзвичайний стан терміном на рік, не працює телефонний зв’язок та телебачення.

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