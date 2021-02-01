Франція закликала Німеччину відмовитися від "Північного потоку - 2"

Державний секретар європейських справ Франції Клеман Бон виступив із закликом до уряду Німеччини відмовитися від газопроводу "Північний потік - 2".

Про це він сказав в ефірі France Inter, коментуючи жорстокий розгін акцій протесту в Москві та інших містах Росії, 31 січня відбулися на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Він сказав, що Євросоюз може розглянути введення нових санкцій проти Росії, але "потрібно усвідомлювати, що цього буде недостатньо". "Треба йти далі, можна розглянути варіант з "Північним потоком", але це має бути рішення німців, тому що він знаходиться в Німеччині. Ми завжди говорили, що маємо величезні сумніви щодо цього проєкту", - сказав Бон.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2", але незважаючи на це, в кінці січня 2021 року російський трубовкладальник відновив роботу в водах Данії.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що потенційні втрати України від російського газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть $1,5 млрд на рік.

Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід має бути добудовано.