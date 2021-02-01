Правозахисники повідомляють про понад 160 затриманих на акціях у Мінську

У Білорусі під час акцій протесту у неділю, 31 січня, затримано понад 160 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Більшість затримань відбулося в Мінську, два затримання - в Гродно, а одне - в Новогрудку Гродненської області. Деяких затриманих уже відпустили.

Раніше правозахисники повідомляли, що серед затриманих опинилися й швейцарська журналістка Люція Чіркі, однак потім її відпустили.

Мінська міліція наразі не надала офіційний коментар.

Як повідомляли білоруські ЗМІ, учора в Мінську затримували не лише протестувальників, а й звичайних перехожих.

Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який нібито переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Опозиція заявила про масштабні фальсифікації на виборах.

Протести супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.

Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.