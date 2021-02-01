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Зеленський: Україна готова допомагати в розслідуванні проти адвоката Трампа

Рудольфу Джуліані закидають спілкування з російськими агентами під час візиту в Україну. Адвокат спілкувався, зокрема, з Деркачем та Дубінським. 

Зеленський: Україна готова допомагати в розслідуванні проти адвоката Трампа
Рудольф Джулиани
Фото: EPA/UPG

Україна готова допомагати в розслідуванні проти адвоката 45-го президента США Дональда Трампа - Руді Джуліані - щодо його можливих зв'язків з російськими агентами в України. 

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю Axios, переклад якого оприлюднив "Голос Америки"

"Ми готові допомагати. Наша позиція дуже правильна і продуктивна: ми готові допомагати Сполученим Штатам отримати правду. Тому що для нас це дуже і дуже важливо", - заявив президент України.

Також він сказав, що "кримінальні органи можуть співпрацювати і це нормально" у відповідь на питання, чи готовий Зеленський сприяти федеральному розслідування проти сина президента США Гантера Байдена та його справ в Україні.

Нагадаємо, восени минулого року американське ЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що адвоката Трампа Рудольфа Джуліані нібито використовували російські агенти під час його візиту в Україну у 2019 році

Одним зі співбесідників Джуліані під час перебування в Україні був нардеп Андрій Деркач. Також адвокат Трампа зустрічався з народним депутатом Олександром Дубінським

У січні цього року Сполучені Штати Америки ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем, який у санкційному списку ще з 2020 року. Санкції запроваджені і щодо Дубінського. 

В Офісі президента після впровадження санкцій щодо Дубінського заявили, що спроби зіпсувати відносини Києва та Вашингтона є марними. Голва Офісу президента Андрії Єрмак наголосив, що категорично проти втручання у справи будь-якої держави, зокрема і України. 

Через санкції було заблоковано канал Дубінського на Youtube та його сайт, а у фракції "Слуга народу" провели анонімне опитування щодо того, чи лишати нардепа в її складі. За висловилися 100 нардепів серед тих, хто взяв участь в анкетуванні. Остаточно питання виключення Дубінського з фракції буде вирішуватися сьогодні на засіданні фракції. 

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